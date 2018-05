Terry Gilliam colpito da un ictus, non sarebbe grave

NOTIZIE

Il regista è in attesa di sapere se il suo The Man Who Killed Don Quixote potrà chiudere o meno il Festival di Cannes

09.05.2018 - Autore: Marco Triolo



Paulo Branco, che sostiene di possedere i diritti del film (pur non avendo di fatto fornito il budget promesso). Pierre Lescure e Thierry Frémaux, presidente e direttore di Cannes, hanno professato la loro alleanza a Gilliam scatenando la reazione di Branco. Gilliam, 77 anni, sarebbe già a casa e l'ictus non sarebbe di natura grave. Il suo film, progetto sofferto e maledetto da anni e anni di sfortune, dovrebbe chiudere il festival di quest'anno, ma è per ora bloccato in una battaglia legale scatenata dall'ex produttore.

Il Festival di Cannes chiuderà i battenti il 19 maggio, giorno della première di The Man Who Killed Don Quixote sulla Croisette. Gilliam avrebbe dovuto essere presente, ma ora le sue condizioni di salute mettono in dubbio tutto quanto.

