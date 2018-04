Taron Egerton sarà Elton John nel Biopic Rocketman

Non molti artisti possono vantare il privilegio di un omaggio tale mentre ancora in vita, manon è un personaggio come tanti… E per questo la Paramount sembra essere a un passo dall'accordo che la porterà a finanziare e distribuire su scala internazionalesu di lui, interpretato - a quanto apprendiamo da Deadline - da Taron Egerton e intitolato, a partire dal titolo di una sua celebre canzone.Alla regia, per ora, sarebbe stato scelto, che dopo aver sostituito Bryan Singer alla direzione del Bohemian Rhapsody su Freddie Mercury passerebbe a occuparsi di un altro biopic musicale. In questo caso scritto dae incentrato sulla rivelazione del giovane Elton come vero e proprio prodigio della Royal Academy of Music fino ad arrivare agli anni del successo planetario e alla sua pluriennale collaborazione con Bernie Taupin.Prodotto dalla Marv Films die dalla Rocket Pictures di David Furnish e lo stesso John, il film segnerà la reunion tra il regista (a lungo principalmente attore, per altro proprio diretto da Vaughn) e il suo protagonista dopo l'Eddie the Eagle - Il coraggio della follia di un paio di anni fa.A 71 anni, insomma, la rockstar continua a essere molto amata dal cinema, con il quale ha sempre mantenuto vivo il rapporto. Come conferma la sua apparizione nel recente Kingsman - Il cerchio d'oro (di Matthew Vaughn e con Taron Egerton) e il leggendario ruolo da Pinball Wizard nel Tommy di Ken Russell del 1975.