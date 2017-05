Svelato il passato segreto dei Transformers, in attesa de L'Ultimo Cavaliere

Nei tre minuti del primo trailer li avevano definiti, ma i Transformers hanno ancora molto da raccontare, e da rivelare. Per esempio il proprio passato e i segreti che nasconde e dei quali sapremo di più proprio nel quinto capitolo del franchise Hasbro ancora diretto da Michael Bay Transformers: L'ultimo cavaliere . E nel breve filmato che segue, nel quale troviamo i nostri colossali eroi robot in contesti decisamente inediti, anche per i fan della saga…È di nuovo la voce di Anthony Hopkins ad accompagnare le immagini di Leonardo Da Vinci e della Regina d'Inghilterra, ma anche di: figure esemplari delle epoche che hanno visto i Transformers testimoni della nostra Storia e al nostro fianco per"La teniamo nascosta da mille e più anni,", ma sembra essere arrivato il momento di "Ripensare il passato". A partire dal, quando Transformers: The Last Knight (questo il titolo originale) arriverà nei cinema distribuito dalla Universal Pictures. E- già in fase di sviluppo, atteso sugli schermi per l'estate 2019 - e dei successivi, già annunciati questa la