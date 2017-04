Transformers: L'ultimo cavaliere, tre minuti dal film nel nuovo epico trailer

NOTIZIE

"Affinché il mio mondo torni a vivere, il vostro dovrà morire" afferma Prime nel nuovo filmato che presenta retorica e azione a palate. Un grande spettacolo che offre rallenti, esplosioni, catastrofi, scontri tra alieni, dinosauri e musica epica.



Gli occhi metallici didiventano cattivi all'inizio del nuovo trailer di Transformers: L'ultimo cavaliere , quinto capitolo del franchise Hasbro ancora diretto da Michael Bay "Affinché il mio mondo torni a vivere, il vostro dovrà morire" afferma Prime nel nuovo filmato che presenta retorica e azione a palate. Un grande spettacolo che offre rallenti, esplosioni, catastrofi, scontri tra alieni, dinosauri e musica epica.



In una delle sequenze più spettacolari del film, Prime cerca di uccidere



Ad John Turturro, Stanley Tucci, Tyrese Gibson e Josh Duhamel. In una delle sequenze più spettacolari del film, Prime cerca di uccidere Mark Wahlberg che torna come eroe umano dopo il quarto episodio. Tocca a Bumblebee salvarlo: "Non molliamo su Prime" - afferma Wahlberg dimostrando di non aver perso la fiducia nel leader degli Autobot.Ad Anthony Hopkins il ruolo del vecchio saggio che custodisce il segreto legato al titolo del film: una profezia inevitabile secondo la quale "la distruzione di tutto ciò che conosciamo e amiamo... inizierà presto". Il quinto capitolo ritrova anche vecchi volti della saga, quelli di

Transformers: The Last Knight (questo il titolo originale) arriverà nei cinema il 22 giugno 2017, distribuito dalla Universal Pictures. Un sesto capitolo della saga è già in fase di sviluppo, atteso sugli schermi per l'estate 2019.