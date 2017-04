Star Wars: un enorme spoiler rivelato da Mark Hamill in un'intervista di 30 anni fa? (Video)

NOTIZIE

26.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



ALLARME: POTENZIALI SPOILER. SIETE AVVERTITI!



Chi sono i genitori di Rey? La domanda assilla i fan di Star Wars sin dal primo trailer de Chi sono i genitori di Rey? La domanda assilla i fan disin dal primo trailer de Il risveglio della Forza e il mistero non è stato ancora risolto. Chissà che non venga finalmente rivelato nel secondo capitolo della nuova trilogia, Gli ultimi Jedi , anche se è più probabile che la soluzione arriverà in Episodio IX.

Ma nessuno ci vieta di porci delle domande e fantasticare. La teoria di molti è che Rey sia la figlia di Luke Skywalker, e potrebbe essere stata confermata dallo stesso Mark Hamill ... più di trent'anni fa. Precisamente, in un'intervista video rilasciata a Gene Siskel, celebre critico americano, all'epoca de Il ritorno dello Jedi. Hamill rivela come George Lucas gli abbia detto di tenersi pronto per un futuro ritorno nei panni di Luke: “George mi ha accennato di voler fare qualcosa all'inizio del prossimo secolo nell'ultima trilogia, ma non sarebbe sullo stesso piano di esistenza”. Siskel interviene: “Mi sembra di capire che le abbia offerto di interpretare il padre di un Luke Jr. intorno all'anno 2000”. “Lei è un uomo molto intelligente, signor Siskel”, risponde l'attore.

Ecco il video. Le dichiarazioni di Hamill partono dal minuto 7:55.





Naturalmente non è chiaro cosa intendesse Hamill con “non sarebbe sullo stesso piano di esistenza”, ma è anche vero che non conta più nulla. I piani riguardo la saga sono cambiati radicalmente da quando Lucas ne ha venduto i diritti alla Disney. Eppure sappiamo che Lucas discusse delle sue idee con lo studio all'epoca della transizione, dunque non è da escludere che alcune di esse siano sopravvissute, anche se opportunamente modificate. I sostenitori della teoria “Rey Skywalker” indicano come la parentela tra i due sarebbe perfettamente speculare a quella tra Luke e Anakin. E i paralleli non mancano, all'interno della saga (Il risveglio della Forza era, in fondo, un remake dell'originale Guerre stellari).

Per saperne di più non resta che attendere Star Wars: Gli ultimi Jedi, in arrivo in Italia il 13 dicembre prossimo. Qui ne potete vedere il primo trailer.

Fonte: The Hollywood Reporter