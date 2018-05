Star Wars, il regista di Logan per lo spin-off su Boba Fett

, storico sceneggiatore e produttore dei film degli X-Men e regista del prossimo X-Men: Dark Phoenix , collaborerà con lui in un ruolo non ancora definito. Ma probabilmente sarà quello di sceneggiatore, dato che Kinberg era stato associato al progetto all'epoca del suo concepimento, nel 2013.

Il film su Boba Fett farà parte della linea, che già include Rogue One Solo , lo spin-off dedicato al giovane Han Solo uscito da qualche giorno. Si vocifera che in futuro potremmo anche vedere un film dedicato a Obi-Wan Kenobi , interpretato da, ma per ora non ci sono conferme.