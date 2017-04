Star Wars: il papà di Mr. Robot per lo spin-off su Obi-Wan Kenobi?

NOTIZIE

Star Wars Celebration, la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha annunciato un nuovo spinoff della saga di Guerre stellari previsto per il 2020. Un titolo che dovrebbe ufficialmente essere svelato nell'estate 2018, quando vedremo in sala il prequel su Han Solo interpretato da Alden Ehrenreich.



In attesa di una dichiarazione ufficiale, sembra che la Lucasfilm abbia incontrato più volte Sam Esmail, creatore della serie Mr. Robot, per un potenziale incarico: scrivere la sceneggiatura di uno spin-off su Obi-Wan Kenobi. Si tratta soltanto di un rumour non ancora confermato. Tuttavia, fonti vicine a Esmail rivelano che l'autore di Mr. Robot lavorerebbe al progetto solo in qualità di sceneggiatore, nonostante sia anche un regista ed abbia diretto quindici episodi della serie evento.

Entertainment Weekly ha comunque rivelato che la Lucasfilm non ha ancora ufficializzato il progetto su Kenobi: "Una delle ragioni per le quali non lo avrebbero ancora fatto è che non hanno ancora chiuso i conti con Obi-Wan nei film ufficiali della saga". Il giornalista di EW, infatti, afferma: "non sarei sorpreso se il personaggio di Obi-Wan apparisse in qualche modo in ha comunque rivelato che la Lucasfilm non ha ancora ufficializzato il progetto su Kenobi: "Una delle ragioni per le quali non lo avrebbero ancora fatto è che non hanno ancora chiuso i conti con Obi-Wan nei film ufficiali della saga". Il giornalista di EW, infatti, afferma: "non sarei sorpreso se il personaggio di Obi-Wan apparisse in qualche modo in Episodio IX ".





Nonostante la voglia di tornare al ruolo dello jedi, McGregor non è stato contattato in alcun modo dalla Lucasfilm. Non ancora. L'attore Ewan McGregor , che ha interpretato Obi-Wan nei tre prequel della saga originale, ha più volte dichiarato di voler tornare alla saga: "Ho sempre pensato che ci sia una storia da raccontare tra La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. Spero che esploreranno diverse possibilità. Una di queste potrebbe essere un film su Obi-Wan Kenobi. O due. The Obi-Wan Kenoby Story, parte 1 e 2!".Nonostante la voglia di tornare al ruolo dello jedi, McGregor non è stato contattato in alcun modo dalla Lucasfilm. Non ancora.



