Spielberg al lavoro su West Side Story: il regista cerca attori ispanici per cambiare la storia di Hollywood

27.01.2018 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



. Il settantunenne Spielberg ha deciso che girerà anche una nuova versione di West Side Story, adattamento del musical di Broadway del 1957, ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare, già portato sullo schermo nel 1961 da Robert Wise e Jerome Robbins. Un film che all'epoca vinse dieci Oscar.

Maria ("deve essere in grado di cantare e parlare spagnolo" si legge nell'annuncio di casting). Il regista cerca anche latinos per i ruoli di Anita e Bernardo. Si tratta dunque una mossa molto importante per Hollywood, decisa di aprirsi in pieno alle altre comunità (quella latino-americana rappresenta il 18% dell'intera popolazione USA) ed evitare il whitewashing, processo praticato spesso dagli Studios pronti a ingaggiare attori anglosassoni per affidar loro personaggi appartenenti ad altre culture.



La nuova versione di West Side Story avrà una forte impronta ispanica. Spielberg sta attualmente cercando un'attrice latina per il ruolo di Maria ("deve essere in grado di cantare e parlare spagnolo" si legge nell'annuncio di casting). Il regista cerca anche latinos per i ruoli di Anita e Bernardo. Si tratta dunque una mossa molto importante per Hollywood, decisa di aprirsi in pieno alle altre comunità (quella latino-americana rappresenta il 18% dell'intera popolazione USA) ed evitare il whitewashing, processo praticato spesso dagli Studios pronti a ingaggiare attori anglosassoni per affidar loro personaggi appartenenti ad altre culture.

West Side Story è ambientato sullo sfondo di una New York City in cambiamento, dove due bande - quella dei bianchi chiamati Jets e quella dei portoricani chiamati Sharks - si battono per il controllo del territorio. La vita degli immigrati e le loro difficoltà sono temi toccati dalla storia mentre seguiamo due innamorati - il bianco Tony (Richard Beymer) e la latina Maria (Natalie Wood), sorella del leader degli Sharks (George Chakris) - che sognano di fuggire insieme e sposarsi.