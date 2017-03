NOTIZIE

Steven Spielberg rimanda le riprese italiane di The Kidnapping of Edgardo Mortara

13.03.2017



La ragione del posticipo è The Post, film incentrato sullo scandalo dei Pentagon Papers. Spielberg inizierà a girare quel film a maggio e dovrà dunque mettere in pausa il progetto su Edgardo Mortara. Il regista aveva già prenotato la Reggia di Caserta come set. La location, infatti, più volte è servita a Hollywood come "doppione del Vaticano" in film come Mission: Impossible III e Angeli e demoni.



Non è certo la prima volta che il regista rimanda un film a pochi mesi dall'inizio delle riprese. È accaduto per esempio con Robopocalypse film di fantascienza a cui il regista ha rinunciato alll'ultimo minuto perché non pienamente convinto dalla sceneggiatura. Viene da chiedersi se The Kidnapping of Edgardo Mortara sarà ripreso dal regista nel giro di breve tempo, considerato che nel 2018 Spielberg è già prenotato per dirigere il quinto Indiana Jones atteso sugli schemi per l'estate 2019.



Il ponte delle spie)

Prima di mettere in pausa il progetto, il regista stava cercando il giovane attore a cui avrebbe affidato il ruolo da protagonista, una ricerca che ha messo in atto in USA, Europa e Australia. Spielberg aveva già arruolato nel cast Mark Rylance (attore premio Oscar per) e Oscar Isaac . A questo punto anche la presenza dei due attori viene messa in dubbio a causa dello slittamento.