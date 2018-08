Spheres, a Venezia la miniserie in realtà virtuale di Darren Aronofsky

Il suo Madre! aveva diviso il festival e scatenato reazioni molto forti , come spesso accade con le opere di Darren Aronofsky . Che quest'anno torna al Lido per la(in programma dal 29 agosto all'8 settembre prossimi) con la sua miniserie VR in tre parti,. Una anteprima mondiale attesissima, soprattutto nella sua ultima porzione, che sarà narrata dalla voce di Millie Bobby Brown La innovativa produzione era stata presentata allo scorso Sundance Film Festival (sezione 'New Frontier'), con la proiezione della prima parte,, narrata da. Mentre invece la seconda ad apparire,, era stata affidata ae inserita nel cartellone del Tribeca Film Festival (categoria 'Immersive'). Oggi, dopo averci portato in Buco Nero e a un passo dal Big Bang, la creazione di Aronofsky giunge a conclusione, e per il suo capitolo finale -- sceglie la voce dell' interprete di Undici nella serie Netflix Stranger Things , che ci accompagnerà nell'esplorazione dei suoni dell'Universo.Diretto come i precedenti da Eliza McNitt (autrice del progetto spaziale in VR, presente allo scorso South by Southwest), Spheres si propone come una occasione per trasportare gli spettatori in una realtà unica, oltre le nostre possibilità e dovrebbe essere- tra i produttori del progetto, insieme a Protozoa Pictures e Intel - distribuita dalla CityLights.