Sorrisi e lacrime nel trailer di Shoplifters, il film che ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes

Vincere la Palma d'Oro al Festival di Cannes è importante tanto quanto (se non di più) vincere l'Oscar. Un trionfo cinematografico paragonabile a quello di una squadra di calcio che vince la Champions League. Ecco dunque le prime immagini di, film diretto dache ha conquistato la giuria guidata da. Un dramma con momenti in cui si sorride e altrettanti in cui ci sarà bisogno di avere i fazzoletti a portata di mano.Dopo uno dei loro piccoli colpi, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina infreddolita. Loro sono inizialmente riluttanti a portare la ragazza a casa propria per offrirle un rifugio, ma è la moglie di Osamu a prendersi cura della piccola nel momento in cui viene a conoscenza delle sue vicissitudini. Per quanto povera, e appena autosufficiente, la famiglia di criminali sembra vivere felice fino a che un incidente casuale non rivela alcuni loro segreti, mettendo alla prova i legami che la tengono insieme.