La recensione di Shoplifters, Cannes premia i ladruncoli di Hirokazu Kore-eda

Una edizione del Festival di Cannes come quella di quest'anno avrebbe messo in difficoltà qualunque giuria, tutta la nostra solidarietà quindi a quella guidata da Cate Blanchett… e un ringraziamento per aver scelto - evitando le tentazioni polacche, libanesi e purtroppo italiane - lo Shoplifters del giapponese Hirokazu Kore-eda (o Koreeda, e Koreda, secondo molte delle grafie comunemente accreditate). Un film impossibile da dimenticare, come i piccoli taccheggiatori ai quali il titolo si riferisce,Non è una novità per il regista - soprattutto dopo le prove più recenti della sua filmografia - concentrarsi sullee sulle, ma attenzione a sottovalutare questa nuova declinazione del tema. Lo spunto iniziale, che ritroviamo nella drammatica e intensa conclusione, è quello della maternità/paternità, dei suoi, e di cosa sia che la caratterizzi.Dal rapimento della piccola Shota si sviluppa un intreccio che. Sia per il rischio insito nel racconto di ritrovarci a venire a patti con molte delle nostre convenzioni sul tema, sia sulla apparentemente placida superficie della narrazione,. Gli shoplifters vivono fuori della legge, la evitano, la fuggono, eppure non si può puntargli contro il dito, ormai coinvolti e trascinati nella loro realtà.Unache, ancora una volta, riesce al cinquantacinquenne di Tokyo, capace di dipingere - anche visivamente - una situazione borderline con pennellate cariche di colore e intensità. Di farci innamorare, soffrire, indignarci, preoccuparci per tanta infelicità. E, nonostante il conflitto sociale e quello interiore di ogni spettatore, senza condiscendenza. Ché: ai protagonisti, ai genitori della piccola, al pubblico.