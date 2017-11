Scandalo Kevin Spacey: l'attore va in terapia, House of Cards chiude e altri attori lo accusano di molestie

"Kevin Spacey prenderà il tempo necessario per valutazione e terapia. Nessun altra informazione è disponibile al momento" - ha dichiarato il portavoce dell'attore ai microfoni di Hollywood Reporter.



Tre ore dopo le dichiarazioni di Rapp, Spacey ha immediatamente chiesto le più sentite scuse via Twitter e all'interno della stessa dichiarazione ha fatto coming out, suscitando le ire delle comunità gay e di tanti personaggi dell'entertainment che lo hanno attaccato sui social definendo il suo gesto come il tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalla vera notizia, e cioè le molestie su un minore.