NOTIZIE

Netflix cancella House of Cards dopo lo scandalo che ha travolto Kevin Spacey. In arrivo lo spin-off?

31.10.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)





Netflix cancella House of Cards . La serie presidenziale finirà il suo corso con la sesta stagione in arrivo nel 2018.

Anthony Rapp, allora minorenne. Spacey si è scusato su Twitter definendo il suo comportamento inappropriato e facendo coming out: ha, infatti, rivelato la sua omosessualità dopo anni e anni di riservatezza sulla sua vita privata. La mossa di Spacey ha sollevato le ire della comunità gay e di tanti personaggi dell'entertainment che lo hanno attaccato su Twitter definendo il suo coming out come il tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalla vera notizia, e cioè le molestie su un minore.

La chiusura dello show viene annunciata a meno di ventiquattro ore dallo scandalo che ha travolto Kevin Spacey : il protagonista di House of Cards è stato accusato di tentata molestia sessuale avvenuta più di trent'anni fa ai danni di un altro attore,, allora minorenne.: ha, infatti, rivelato la sua omosessualità dopo anni e anni di riservatezza sulla sua vita privata. La mossa di Spacey ha sollevato le ire della comunità gay e di tanti personaggi dell'entertainment che lo hanno attaccato su Twitter definendo il suo coming out come il tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalla vera notizia, e cioè le molestie su un minore.

Adesso Netflix cancella il suo show con una decisione presa a meno di ventiquattro ore dalle rivelazioni che hanno colpito Spacey, un forte segnale di reazione allo scandalo. "Media Rights Capital e Netflix sono profondamente scossi dopo le notizie della scorsa notte legate a Kevin Spacey - si legge in un comunicato ufficiale - In risposta alle rivelazioni della scorsa notte, i produttori delle nostre compagnie si sono recati sul set di House of Cards a Baltimora dove hanno incontrato il cast e la troupe dello show per assicurare che continueranno a lavorare nel pieno supporto. Come già previsto, Kevin Spacey non sta lavorando sul set al momento".



Variety ha anche rivelato che la piattaforma streaming starebbe comunque pensando al futuro della serie e considerando alcuni spin-off: uno di questi potrebbe anche avere come protagonista Doug Stamper - braccio destro del presidente Underwood interpretato da

: uno di questi potrebbe anche avere come protagonista- braccio destro del presidente Underwood interpretato da Michael Kelly . Ci sono almeno altre due idee in circolazione su potenziali spin-off incentrati su personaggi che si muovono nello stesso universo di Frank Underwood.

Le riprese della sesta stagione della serie sono iniziate questo mese nel Maryland. Non c'è ancora una data di messa in onda dei nuovi episodi: dovrebbero però arrivare tra la primavera e l'estate del 2018.