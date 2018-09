Rocketman, Taron Egerton è Elton John nella prima foto ufficiale del film

È dal 2012 checarezza l'idea di un film sulla propria vita (sin da quando sembrava che avrebbe dovuto essere Justin Timberlake a interpretarlo), ma solo ora quel sogno sembra davvero prossimo a divenire realtà. Dopo aver scelto Taron Egerton come protagonista e aver definito la data di uscita , ecco che finalmente possiamo vedere il giovane attore nei panni della rockstar britannica nella prima foto ufficiale del biopic Rocketman.Difficile riconoscere l'elegante agente segreto dei due Kingsman (dove per altro aveva lavorato proprio con Elton John , presente in un divertente cameo) nascosto dietro i classici occhialoni, il giacchetto di lamè dorato, gli shorts e le scarpe alate della mise di scena che vediamo nell'immagine… Ma di certo, sarà una bella prova per Egerton, e probabilmente un passo importante nella sua carriera.Una avventura interessante, anche per la scelta dichiarata di farnedel cantante di Candle in the Wind… Dagli inizi alla Royal Academy of Music al grande successo, incluse le pagine più scure della dipendenza dalla droga e la sua lotta per uscirne. Una avventura nella quale troveremo anche(l'immancabile Bernie Taupin),(la madre del piccolo Reginald Kenneth Dwight, questo il nome vero dell'artista) e(John Reid), conalla regia.