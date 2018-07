Rivelati titolo e data di uscita per il Joker con Joaquin Phoenix

NOTIZIE

il 4 ottobre 2019. Ovviamente parliamo per ora della data americana, per quella italiana dovremo attendere un po'. Il film sulle origini del Joker diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix ha finalmente un titolo e una data di uscita. Partiamo da quest'ultima:. Ovviamente parliamo per ora della data americana, per quella italiana dovremo attendere un po'.

Per quanto riguarda il titolo, il film dovrebbe chiamarsi semplicemente Joker. Senza articolo, senza nessun sottotitolo. Una semplicità rara in questi tempi di “Uomini d'acciaio” e “Cavalieri oscuri”, ma che serve proprio a sottolineare come il film sia a sé stante, un caso unico e slegato da qualunque altro film di supereroi in uscita.

The Woman in the Window, di Joe Wright e con Amy Adams, oltre a Jungle Cruise, blockbuster d'avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Ottobre 2019 sarà un mese piuttosto affollato e vedrà anche l'uscita di Gemini Man , il nuovo film di Ang Lee interpretato da Will Smith, e, di Joe Wright e con Amy Adams, oltre a, blockbuster d'avventura con Dwayne Johnson ed Emily Blunt.

Scott Silver (The Fighter, 8 Mile), e sarà forse prodotto da Joker è scritto da Phillips insieme a(The Fighter, 8 Mile), e saràprodotto da Martin Scorsese . Sarà ambientato negli anni '80 e diretto con un piglio noir. L'idea, stando a un comunicato ufficiale della Warner Bros., è quella di esplorare “un uomo trascurato dalla società” in quello che sarà non solamente un “realistico studio di un personaggio, ma anche un più ampio racconto ammonitorio”. Phoenix ha accettato la parte dopo una lunga trattativa e, di recente, ha rivelato che il progetto lo “ terrorizza profondamente ”.

Fonte: The Hollywood Reporter