Ufficiale, Joaquin Phoenix è il Joker, le riprese a settembre

Dopo la firma del contratto, la Warner ha subito fissato settembre come data di inizio delle riprese con un budget di circa 55 milioni di dollari, molto più basso della media dei moderni film di supereroi. Phillips, meglio noto come regista della trilogia di Una notte da leoni , dirigerà il film e ha scritto la sceneggiatura insieme a(The Fighter, 8 Mile). La pellicola, ambientata negli anni '80, sarà un noir che, stando alla Warner, esplorerà “un uomo trascurato dalla società” in quello che sarà non solamente un “realistico studio di un personaggio, ma anche un più ampio racconto ammonitorio”.