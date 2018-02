Quiz, quanto ne sai sul leggendario Clint Eastwood?

È il 1964 quando il pubblico italiano fa la conoscenza di Clint Eastwood nel capolavoro di Sergio Leone Per un pugno di dollari . Ci sarebbe voluto ancora qualche anno prima che il pubblico americano vedesse il film e capisse che quell'attorucolo da serie TV in realtà non era per nulla un attorucolo, ma un carismatico protagonista con potenziale da vera star. Ma pochi si sarebbero aspettati, all'epoca, che Clint Eastwood sarebbe anche diventato un regista da Oscar, apprezzatissimo autore di capolavori.