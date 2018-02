[VIDEO] Ore 15:17 - Attacco al treno: Clint Eastwood e la trilogia sugli eroi americani

S'intitola Ore 15:17 - Attacco al treno , il nuovo film di Clint Eastwood . terzo capitolo della sua. Il film racconta infatti gli eventi dell 21 agosto 2015, quando tre ragazzi americani hanno sventato un attentato su un treno, disarmando e immobilizzando un terrorista che avrebbe potuto compiere un massacro con oltre 500 bersagli sottotiro. Eastwood racconta la vera storia di quell'evento. Il suo film è tutto vero. A cominciare dai protagonisti, quegli stessi veri eroi che il buon vecchio Clint ha trasformato in attori:. E che abbamo incontrato adl vivo a Parigi in un'intervista che vi mostreremo prossimamente.

Arrivato nel 2016, Sully racconta la storia del miracolo sull'Hudson, quella del capitano "Sully" Sullenberger che ha salvato 155 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio, facendo atterrare un aereo coi motori in avaria sul fiume che bagna New York City. Era il gennaio 2009. Ancora una volta Eastwood parla di "lato oscuro dell'essere eroi". In questo caso dell'enorme esposizione mediatica che avvolge il protagonista sin dal primo minuto in cui rimette i piedi a terra dopo aver sventato il disastro. Un film molto piccolo retto totalmente sulle spalle di un attore enorme come