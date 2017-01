Quiz: aspettando Allied, quanto ne sai su Brad Pitt?

Il 12 gennaio arriverà nelle sale italiane Allied – Un'ombra nascosta , il nuovo film di Robert Zemeckis ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Brad Pitt veste i panni di Max Vatan, agente dei servizi segreti canadesi che si innamora di Marianne Beausejour ( Marion Cotillard ), affascinante membro della resistenza francese, salvo scoprire troppo tardi che, forse, lei fa il doppio gioco per conto dei nazisti.È per Brad Pitt l'ennesimo ruolo da combattente in un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, dopo Bastardi senza gloria e Fury. Lo sapevate? Beh, se siete dei veri fan di Brad Pitt non potevate non saperlo. Ma questa era abbastanza facile...In occasione dell'uscita di Allied, abbiamo pensato di guardarci indietro e riesaminare la filmografia di Brad Pitt con: se siete davvero convinti di sapere tutto sul protagonista di Seven, Fight Club, Snatch e World War Z, perché non lo dimostrate rispondendo alle domande del nostro quiz?