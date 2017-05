Quiz: arriva Wonder Woman, quanto ne sai sull'eroina DC Comics?

Il mondo si prepara ad accogliere il primo blockbuster di supereroi incentrato su una donna, Wonder Woman Gal Gadot interpreta la leggendaria eroina nata nei fumetti DC Comics e già apparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice , stavolta impegnata in un'avventura ambientata durante la prima guerra mondiale. La principessa amazzone dovrà fare i conti con il più grande nemico del suo popolo e aiutare le truppe degli Alleati nella battaglia contro l'esercito tedesco.