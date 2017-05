Wonder Woman: ecco il final trailer in italiano

Mentre la DC Comics si appresta a festeggiare l'uscita americana di Wonder Woman (2 giugno) istituendo per il 3 giugno il– una celebrazione dei settantacinque anni di vita della principessa guerriera ideata da William Moulton Marston e Harry G. Pete nel 1941 – Warner Bros. distribuisce un nuovo trailer del film, che potete vedere qui sotto in italiano.

Wonder Woman racconta la storia di Diana ( Gal Gadot ), discendente della stirpe delle Amazzoni di Themyscira, una misteriosa isola lontana e protetta dal mondo degli umani. Quando però un pilota americano, Steve Trevor ( Chris Pine ), precipita sull'isola dopo uno scontro aereo (siamo nella Prima Guerra Mondiale), Diana scopre una realtà che va ben oltre quello che immaginava e decide di accorrere in aiuto dell'umanità. Diana si scontrerà con Erich Ludendorff (), un ambizioso generale tedesco; Doctor Poison (), una scienziata pazza specializzata in chimica e veleni; e infine il dio greco Ares (), che si spaccia per umano pacifista con il nome di Sir Patrick Morgan, ma in realtà progetta di distruggere l'umanità tramite la guerra.