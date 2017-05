Okja: il trailer ufficiale del film distribuito da Netflix e presentato a Cannes

Per chi conosce il regista coreano di Bong Jo Hoon , sa che nei suoi film vengono raccontate storie visionarie nel segno della grande fantascienza orientale. Un genere che ha fatto nel tempo profondamente suo il tema ambientalistico e animalistico e che mai prescinde dalle storie che vediamo sul grande schermo. Le prime immagini del trailer ufficiale di Okja il film presentato a Cannes e distribuito da Netflix, confermano l'indirizzo ecologico della pellicola in arrivo sulla Croisette.Con un cast di stelle, Tilda Swinton Paul Dano , Byun Heebong, Steven Yeun, Lily Collins, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal e l’attrice coreana An Seo Hyun, che interpreta la protagonista Mija, il film narra la storia di amicizia tra una ragazzina e un enorme animale, nel film viene chiamato supermaiale. Tutto cambia quando la multinazionale Mirando Corporation prende Okja e lo porta a New York: la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton), ossessionata dall’apparenza e da se stessa, ha grandi progetti per il più caro amico di Mija. Senza un piano particolare, ma determinata come non mai, Mija si imbarca in una missione di salvataggio. Il suo viaggio diventa rapidamente più pericoloso quando incontra sulla sua strada un gruppo di manifestanti che vuole avere l’ultima parola sul destino di Okja, mentre tutto quello che Mija desidera è riportare il suo amico a casa.Le prime immagini raccontano di una favola cruda che sa essere al tempo stesso poetica e drammatica. Il film segna la seconda collaborazione tra Hoon e Tilda Swinton, già cattiva di turno nel precedente Snowpiercer.Con un perfetto mix di generi – dall’umoristico fino al drammatico – Bong Joon Ho (Snowpiercer,) parte dalla più dolce delle premesse, il profondo legame tra uomo e animale, per creare una visione chiara e precisa di un mondo in cui gli animali sono dentro ciascun uomo.