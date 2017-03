Game of Thrones: Maisie Williams presenta il cofanetto della sesta stagione

NOTIZIE

I dieci episodi disponibili in Blu-ray e DVD. L'attrice che interpreta Arya Stark rivela: "Questa è stata la stagione più difficile per me"

15.03.2017 - Autore: P.F. (Nexta)







Per l'occasione parliamo con Maisie Williams, giovanissima attrice che interpreta Arya Stark, uno dei personaggi di punta della serie. "Questo personaggio mi permette tutto quello che un attore sogna: avere a che fare con spettacolari scene d'azione e dare vita a scene veramente emozionanti - racconta la diciannovenne attrice inglese - Arya è tutta la mia vita, sono sette anni che la interpreto. Ero giovanissima quando ho cominciato. La sesta stagione de Il trono di spade è stata decisamente la più intensa per me. A livello fisico. Nel 50% delle mie scene finivo sempre per essere inseguita o colpita dai miei nemici".



E ovviamente per gran parte della sesta stagione Arya non è in grado di vedere. Come hai fatto ad abituarti alla cosa?

Una cosa difficilissima. Dovevo combattere anche se il personaggio non vede. Mi piace fare le scene d'azione, ma le lenti a contatto che indossavo erano tanto belle da vedere quanto dolorose da tenere addosso. Sembravano innocue... ma erano terribili! O meglio, alcune lo erano.



Quanti modelli di lenti a contatto sono state creati per il personaggio?

Abbiamo usato tre o quattro diversi modelli. Alcune avevano dei buchi piccolissimi attraverso i quali riuscivo a vedere qualcosa. Le più terribili erano quelle da 22 millimetri, pesanti e completamente accecanti. Lavoravamo tutto il giorno a Girona e non vedevo nulla. La cosa peggiore non era combattere senza vedere, ma il dolore che dopo un po' quelle lenti a mi provocavano.

Ripensando a tutta la serie, a parte la sesta stagione, hai vissuto un altro momento altrettanto difficile?







Non proprio, ma ricordo ancora quando giravo la seconda stagione e mi è stato comunicato all'ultimo secondo che avrei dovuto saltare sopra un ostacolo infuocato. Avevo 13 anni ed era notte. Stavo camminando verso il set con mia madre quando qualcuno ha iniziato a spruzzare uno spray anti-infiammabile sui i miei pantaloni. Mia madre era terrorizzata. A quel punto il tizio che aveva applicato lo spray mi ha guardata dicendo: "ancora nessuno vi ha raccontato la scena?". Nessuno lo aveva ancora fatto. Una volta arrivata sul set, però, mi sono resa conto che si trattava di una piccola fiamma!

Hai detto che questo ruolo è tutta la tua vita anche perché ti permette di interpretare le scene d'azione. Continuerai a cercare progetti con sequenze action?

Amo da morire Arya. Ogni stagione de Il trono di spade è migliore della precedente e il personaggio diventa sempre più interessante. Imparo molto da questa mia esperienza e ho capito che a differenza di altri attori, io adoro i personaggi d'azione, quelli a cui è richiesto un certo numero di stunt fisici. Dunque sì. voglio continuare a interpretarli e sono certa che avrò sempre più fiducia nelle mie capacità per girare quel tipo di scene in progetti futuri.



Il trono di spade vivrà ancora due stagioni, dove speri che si concluda il cammino di Arya?







Spero che trovi quello che cerca. Che lo ottenga e che uccida chi vuole uccidere. Spero che poi trovi una via di fuga da questa sua realtà e che non si unisca a qualche altra potente casata. Che smetta di combattere per altri. È troppo tardi per lei per essere felice con la sua famiglia, né la vedo in grado di unirsi ad altri. Arya è un lupo solitario, ma io le auguro di trovare quello che sta cercando.

La sesta stagione de Il trono di spade è da oggi disponibile in un cofanetto Blu-Ray e DVD. Questi i contenuti speciali incluse nelle due edizioni:



- La Battaglia dei Bastardi: dietro le quinte sulla realizzazione della più grande battaglia de Il Trono di Spade, gli effetti visivi e le acrobazie per la creazione di questo epico scontro.



- 18 Ore Negli Studi Paint Hall: Un giorno sul set, la serie attraverso gli occhi del cast e della troupe.



- Ricreare il Mondo dei Dothraki: un'esplorazione del ritorno dei Dothraki dalla prima stagione. I costumi, la loro lingua e tutte le fasi percorse per realizzare il più grande falò del mondo.



- Commenti Audio: 13 commenti audio del cast e della troupe tra cui David Benioff, D.B. Weiss, Peter Dinklage, Lena Headey, Kit Harington, Sophie Turner, Natalie Dormer, Ian McShane e molti altri.



- Scene Eliminate

La Warner Bros. distribuisce anche un cofanetto che racchiude tutte le stagioni della serie, dalla prima alla sesta. Un'edizione disponibile in Blu-Ray e DVD.