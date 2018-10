Malcolm McDowell sarà Rupert Murdoch nel film sullo scandalo sessuale Fox News

McDowell si unisce a un cast che già includein quelli di Gretchen Carlson, prima giornalista a far causa ad Ailes per averla licenziata dopo che lei aveva rifiutato le sue avances; nel ruolo dell'anchorwoman Megyn Kelly ; ein quello della produttrice associata Kayla Pospisil.

(La grande scommessa, The Interpreter) ha scritto la sceneggiatura. Alla regia troviamo Jay Roach , il regista di Ti presento i miei e Austin Powers che, negli ultimi anni, si è lasciato la commedia alle spalle, dirigendo il film per la TV, sulla campagna elettorale di John McCain e Sarah Palin, e il biopic, sulla lotta di Trumbo contro la persecuzione maccartista.

Per questo progetto ha messo insieme un cast di altissimo profilo. Vedremo come gestirà una faccenda così delicata e attuale, che presto verrà anche trattata in una miniserie Showtime basata sul libro di Gabriel Sherman “The Loudest Voice in the Room”, connei panni di Ailes.