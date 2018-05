Charlize Theron sarà la giornalista Megyn Kelly in un film sullo scandalo sessuale di Fox News

Il film, ancora senza titolo, sarà diretto daper Annapurna Pictures. Lo scandalo che ha travolto Ailes è iniziato nel 2016 quando l'ex presentatricelo ha citato in giudizio per molestie chiedendo venti milioni di dollari di risarcimento. A quel punto il network ha cercato l'aiuto di Megyn Kelly per difendere il suo capo: lei si è rifiutata rivelando di aver ricevuto avances sessuali da Ailes sin dall'inizio della sua carriera in FOX. Nel libro pubblicato alla fine del 2016, la giornalista scrive che sin dai primi incontri con Ailes lui ha provato a sedurla, cercando perfino di baciarla diverse volte nel corso di riunioni a porte chiuse. Lei è sempre riuscita a sfuggire agli assalti.