L'uomo d'acciaio 2: il regista di Kick-Ass per il sequel di Superman?

Warner Bros. sta corteggiando Matthew Vaughn , regista di, per la regia de. Il sito The Wrap lo ha saputo da una fonte coinvolta nel progetto. Vaughn, che ultimamente ha diretto anche il divertentissimoe ne ha da poco diretto il sequel , era già stato avvicinato da Warner all'epoca del primo film, ma lo studio aveva poi scelto di affidarsi a Christopher Nolan e Zack Snyder.

Warner Bros. ha scelto quello stesso approccio anche per Batman v Superman: Dawn of Justice , che ha visto, per la seconda volta nel ruolo di Superman, scontrarsi con il Batman di Ben Affleck. Ma ora sembra che stia tentando di rigirare la frittata dopo che la critica ha attaccato il tono eccessivamente cupo di quel film: prima ha commissionato alcune scene aggiuntive di Suicide Squad per aumentarne l'umorismo, e poi ha rilasciato un trailer di Justice League in cui il Bruce Wayne di Affleck spara una serie di battutine a raffica.