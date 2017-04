L'inganno: Kirsten Dunst svela la sgradevole scena di sesso girata per Sofia Coppola

NOTIZIE

La scena: Colin Farrell le strappa i vestiti di dosso sul pavimento. Kirsten Dunst non è a suo agio, ma ecco come Sofia Coppola l'ha convinta a girare

10.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'inganno, il nuovo film della Coppola che è anche un remake de La notte brava del soldato Jonathan (o meglio adatta lo stesso romanzo di Thomas Cullinan). Colin Farrell prende il posto di Clint Eastwood nel ruolo di un soldato nordista che cerca rifugio in un collegio femminile in Virginia durante la guerra civile americana, dove instaura una serie di relazioni sessuali con studentesse e insegnanti dell'istituto. Ma presto scopre che le donne lo hanno fatto prigioniero e hanno intenzioni tutt'altro che rassicuranti. Kirsten Dunst farebbe di tutto per Sofia Coppola , e la regista sa decisamente come tenersi stretta la sua star, anche quando si tratta di filmare una scena di sesso piuttosto sgradevole. La scena in questione si svolge in, il nuovo film della Coppola che è anche un remake de(o meglio adatta lo stesso romanzo di).prende il posto dinel ruolo di un soldato nordista che cerca rifugio in un collegio femminile in Virginia durante la guerra civile americana, dove instaura una serie di relazioni sessuali con studentesse e insegnanti dell'istituto. Ma presto scopre che le donne lo hanno fatto prigioniero e hanno intenzioni tutt'altro che rassicuranti.

In una sequenza, che si intravede anche nel trailer , il John McBurney di Colin Farrell strappa letteralmente i vestiti di dosso alla Edwina Dabney di Kirsten Dunst. “Sono stesa sul pavimento e mi stanno strappando i vestiti – ha detto l'attrice a E! News nel corso del CinemaCon di Las Vegas – e non mi piace. A essere onesti, le dico che vorrei girare la scena il più velocemente possibile. Sofia mi risponde: 'Faremo in fretta. Lo gireremo qui, faremo tre ciak e basta'”.

Anche Farrell ha spiegato come, in questo tipo di scene, la priorità per lui sia far sentire a proprio agio la collega: “In qualunque scena d'amore che abbia girato in tutti questi anni, ho sempre fatto qualsiasi cosa di cui avesse bisogno la mia partner. Credo che dovrebbe essere sempre la donna a guidare queste scene”, in modo da “sentirsi a suo agio e avere la libertà di lavorare come meglio crede”.

Interpretato anche da Nicole Kidman ed Elle Fanning, L'inganno arriverà nei cinema italiani il 14 settembre, distribuito da Universal Pictures.