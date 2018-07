NOTIZIE

Joker, Zazie Beetz di Deadpool 2 in trattative per affiancare Joaquin Phoenix

20.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Atlanta, e dopo la parte da co-protagonista in Joker. Le cose sembrano andare a gonfie vele per la rising star Zazie Beetz . Fresca della nomination agli Emmy per il suo ruolo in, e dopo la parte da co-protagonista in Deadpool 2 nei panni della mutante Domino, l'attrice tedesca-americana potrebbe entrare nel cast di un altro cinecomic:

La Beetz è infatti in trattative per affiancare Joaquin Phoenix nel film solista diretto da Todd Phillips e incentrato sullo origini della nemesi di Batman. Il suo ruolo sarebbe quello di “una madre single che attira l'interesse dell'uomo che diventerà il principe pagliaccio del crimine”. Per ora non si hanno altri dettagli.

Scott Silver (The Fighter, 8 Mile). Il film sarà prodotto da Emma Tillinger Koskoff, che ha anche prodotto The Wolf of Wall Street di Todd Phillips dirigerà a partire da una sceneggiatura scritta da lui stesso insieme(The Fighter, 8 Mile). Il film sarà prodotto da, che ha anche prodotto The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese . Quest'ultimo, nume tutelare del progetto (che, pare, si ispirerà molto ai suoi film di gangster classici), ultimamente non è stato più nominato e dunque probabilmente non è direttamente coinvolto nella produzione.

Proprio ieri si è saputo che il titolo del film sarà semplicemente Joker . La data di uscita è stata fissata per il 4 ottobre 2019.

Fonte: The Hollywood Reporter