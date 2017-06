John Turturro riceve il premio alla carriera dell'Ischia Film Festival 

NOTIZIE

14.06.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



Il riconoscimento alla carriera dell’Ischia Film Festival è stato indetto dal 2017 da IQOS, la sigaretta che non brucia di Philip Morris International, a supporto dell’eccellenza e delle sempre nuove forme di sperimentazione nel fare cinema.



L’IQOS Innovation Award, mira a riconoscere i veri innovatori, i game changer, ossia personalità che hanno avuto la capacità di reinventarsi nel proprio settore.



Un premio che si sposa bene con l'indole trasformistica del Turturro uomo e artista.



In passato l’Ischia Film Festival ha consegnato il prestigioso riconoscimento alla carriera, ora divenuto IQOS Innovation Award, al premio Oscar e set designer della saga di James Bond Ken Adam al Maestro della luce Vittorio Storaro, passando per cineasti straordinari come Abel Ferrara, Amos Gitai, Margarethe Von Trotta, fino a grandi autori italiani del calibro di Giuliano Montaldo, Pupi Avati e il compianto Pasquale Squitieri, a cui il Festival dedica quest’anno un ricordo e una doverosa retrospettiva.

L’evento si inserisce nel fitto calendario dell'Ischia Film Festival, l’unica rassegna internazionale dedicata alla location, che nella sua edizione 2017 conterà ben 90 opere da 4 continenti, 4 concorsi internazionali (lunghi, 2 di documentari e corti) 3 sezioni non competitive con il meglio del cinema italiano e mondiale dell'ultima stagione cinematografica e varie retrospettive/prospettive di cui una dedicata interamente alla serialità televisiva e al ruolo di Sky nell'innovazione cinematografica del piccolo schermo.



Quasi 7000 minuti di programmazione, migliaia di spettatori previsti nei sette giorni di festival - dal 24 giugno al 1 luglio - con 5 sale di proiezione all’aperto negli splendidi spazi del castello Aragonese.

Ischia Film Festival 2017 è sostenuto da MiBACT – Direzione Generale per il Cinema, SIAE e Regione Campania, con il contributo di Philip Morris Italia e Bayer.