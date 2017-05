IT: il nuovo filmato svela una scena terrificante con Pennywise il Clown

Dura un minuto e mezzo il nuovo filmato da IT svelato dalla Warner Bros. in occasione degli MTV Movie Awards.il clown, uno dei mostri più celebri della letteratura di, appare poco prima del novantesimo secondo. E naturalmente lascia il segno.IT è ispirato alla parte del romanzo di Stephen King ambientata nel passato (nel libro gli anni '50, nel film gli anni '80). Seguirà, se il primo capitolo avrà successo, un secondo film in cui vedremo i protagonisti da adulti.