Chi ha incastrato Roger Rabbit compie trent'anni, dieci ragioni per cui è ancora un capolavoro

La celebrità e tutto ciò che porta con sé, dal denaro, alla corruzione, all'invidia, al tradimento, è un tema molto importante nel film. Un tema adulto e complesso, sfaccettato, a tratti cupo. Insomma, non certo robetta consolatoria da film per bambini.

Eppure Chi ha incastrato Roger Rabbit non potrà non piacere anche ai più piccoli, o per lo meno al bambino dentro ciascuno di noi. E questo lo dobbiamo alla capacità di Zemeckis e Spielberg di raccontare con la meraviglia negli occhi, di farci entrare in mondi strabilianti che non esistono nella realtà.