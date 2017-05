I 50 anni di Gabriele Muccino con i Muccino boys: gli attori che gli devono almeno una cena 

NOTIZIE

20.05.2017 - Autore: Alessia Laudati (Nexta)



sono quegli attori che grazie al proprio lavoro in tandem con quello del regista romano sono stati lanciati nell'Olimpo del successo cinematografico. E così hanno conquistato ruoli, fama e una carriera in molti casi duratura.Al regista romano, che il, si deve il merito di aver tagliato su di loro delle storie generazionali, dei caratteri universali con i quali il pubblico si potesse al tempo rispecchiare in quel grande racconto della borghesia italiana, soprattutto romana, dei suoi tic e delle sue contraddizioni, che ha contraddistinto buona parte dei primi drammi dell'autore de L'ultimo bacio . Con i suoi Muccino boys, il regista ha lanciato una cricca che ha poi continuato a lavorare per molto tempo soprattutto al cinema.Ecco gli attori e le attrici che devono almeno una cena a Gabriele Muccino . Gli facciamo gli auguri così, ricordandogli l'obbligo di ricevere più di un pasto gratis in questo giorno di festeggiamenti. Giorgio Pasotti. In Ecco fatto del 1998 gli viene affidato il ruolo da protagonista in una commedia a basso budget che parla di gelosia, di amore e di casini sempre più fitti. Prima di allora l'attore bergamasco era comparso al cinema in alcune pellicole straniere e per via della sua passione per le arti marziali ma mai in un ruolo così centrato.Coninvece ha la possibilità di manifestare tutta la sua isteria nel ruolo di Matteo, un maturando che si innamora di Margherita, una ragazza slovacca e che poi comincia letteralmente a perdere il senno per la gelosia che prova nei suoi confronti. L'esperienza sul set sarà positiva al punto che Pasotti ritornerà nella pellicola culto Claudio Santamaria . Anche lui deve molto a Muccino per il ruolo di Pietro nel film Ecco fatto, soprattutto per averlo fatto conoscere con questo film ad un circuito più leggero, da commedia, dopo che Santamaria aveva già in precedenza lavorato al cinema ma con grandi autori comein L'assedio e Marco Risi in L'ultimo Capodanno. Santamaria tornerà anch'egli nella cricca dei trentenni de L'ultimo bacio nel 2001. Barbora Bobulova. L'attrice accezza il ruolo della ragazza straniera in Ecco fatto, che ne sfrutta in maniera intelligente la provenienza slovacca per l'attrice che veniva da una parte nel film di Bellocchio Il principe di Homburg e che così dimostra di sapere fare anche il dramma.. L'attore, anche lui visto in Il principe di Homborg, conquista il grande pubblico con il ruolo di Marco in. Poi saranno solo glorie per uno degli attori più iconici del nostro cinema, di recente protagonista della commedia di successo Martina Stella . Nel 2001, quando fa perdere la testa al personaggio di Stefano Accorsi in L'ultimo bacio, è al suo debutto assoluto al cinema. Poi farà carriera soprattutto in televisione, ma è innegabile che quel ruolo da lolita moderna le abbia fatto guadagnare più di un fan e di un cachet.