Hellboy: Ed Skrein lascia il film dopo le accuse di razzismo

29.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Le polemiche sul “whitewashing”, la pratica hollywoodiana di affidare ad attori caucasici ruoli che dovrebbe essere riservati a minoranze etniche, è uno dei temi caldi nel mondo dello spettacolo americano. L'ultimo caso aveva scatenato un'insurrezione onlne, quando Ed Skrein era stato scritturato nel reboot di Hellboy nel ruolo del maggiore Ben Daimio, che nei fumetti è di origine asiatica. Skrein, attore inglese con origini austriache già visto in Deadpool e nel ruolo di Daario Naharis nella terza stagione di Game of Thrones , ha ora deciso di lasciare la parte dopo aver constatato le reazioni dei fan.

“Ho accettato il ruolo senza sapere che nei fumetti il personaggio è di origini in parte asiatiche – ha affermato Skrein in un comunicato – È chiaro che rappresentare il personaggio in modo culturalmente accurato ha una certa importanza per la gente, e ignorare questa responsabilità porterebbe avanti una preoccupante tendenza a oscurare i ruoli delle minoranze etniche e la loro voce nelle arti. Ritengo sia importante onorare e rispettare questo. Perciò ho deciso di lasciare il ruolo in modo che possa essere riscritturato in maniera appropriata”. “La rappresentazione della diversità etnica è importante – ha continuato – specialmente per me che ho una famiglia di origini miste. È nostra responsabilità prendere decisioni morali in tempi difficili e dare voce all'inclusione sociale. È mia speranza che un giorno queste discussioni diventino meno necessarie e che possiamo aiutare a rendere l'equa rappresentazione nelle arti una realtà”.

I produttori del film, Larry Gordon, Lloyd Levin, Millennium e Lionsgate, hanno rilasciato a loro volta un comunicato per sostenere la decisione di Skrein: “Sosteniamo pienamente la sua altruistica decisione. Non era nostra intenzione comportarci in maniera insensibile riguardo temi come autenticità ed etnia, e ci metteremo al lavoro per scritturare la parte con un attore più coerente con il personaggio originale”.

Fonte: The Hollywood Reporter