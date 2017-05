NOTIZIE

Hellboy: il regista di The Descent e una star di Stranger Things per il reboot

09.05.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Hellboy 3. I piani per un capitolo conclusivo nella saga diretta da Mike Mignola si erano rallentati da parecchio, ma ora sono ufficialmente cancellati. Hellboy tornerà al cinema, sì, ma in un reboot diretto da Neil Marshall, regista britannico che ha firmato il bellissimo The Descent e alcuni dei migliori episodi di Game of Thrones, e interpretato da Addio. I piani per un capitolo conclusivo nella saga diretta da Guillermo del Toro a partire dai fumetti disi erano rallentati da parecchio, ma ora sono ufficialmente cancellati., regista britannico che ha firmato il bellissimo The Descent e alcuni dei migliori episodi di Game of Thrones, e interpretato da David Harbour , lo sceriffo di Stranger Things (che nei mesi scorsi è andato vicino al ruolo di Cable in Deadpool 2, poi affidato a Josh Brolin ).

Il progetto si intitola provvisoriamente Hellboy: Rise of the Blood Queen e ha una sceneggiatura scritta da Andrew Cosby (la serie Eureka), Christopher Golden (sceneggiatore di videogame) e Mike Mignola stesso. Dark Horse Entertainment produrrà il film con Millennium Films. Harbour è attualmente in trattative e non ancora del tutto confermato, ma sarebbe un'ottima scelta.

Creato nel 1993 da Mike Mignola, Hellboy racconta la storia di un diavolo che viene cresciuto da umani e diventa la punta di diamante del BPRD, il Bureau for Paranormal Research and Defense, una fittizia agenzia segreta che si occupa di casi paranormali (una specie di sezione X-Files, però sancita dal governo). Del Toro ne ha realizzato due film interpretati da Ron Perlman il primo distribuito da Sony nel 2004 e il sequel, Hellboy: The Golden Army , da Universal nel 2008. Entrambi non ebbero grande successo al botteghino, pur generando un certo seguito cult. Così, quando Guillermo del Toro ha richiesto un budget più alto per concludere la saga in grande, Dark Horse ha preferito prendere la strada del reboot.

Marshall sta ora riscrivendo la sceneggiatura con Aron Coleite, sceneggiatore di Heroes e Star Trek: Discovery. Una data di uscita per ora non è stata comunicata.

Fonte: The Hollywood Reporter