Gli 80 anni di Morgan Freeman: 20 cose che non sapevi

… Così presentavamo Morgan Freeman nell'excursus su i suoi 10 ruoli più amati con cui siamo passati dall'ultimo Insospettabili sospetti al A spasso con Daisy del 1989. Ma dei suoi record professionali abbiamo detto spesso, e molto si è scritto… Inevitabile per un attore candidato ale vincitore nel 2005 per Million Dollar Baby. Dopo averlo visto nel film di Zach Braff e nel Ben-Hur di Timur Bekmambetov , dovremo attendere un po' per godercelo indi Ron Shelton,di Lasse Hallström,con Gerard Butler (terzo capitolo del franchise di Attacco al potere) edi Raja Gosnell - probabilmente nell'ordine - per cui approfittiamo della lieta ricorrenza per festeggiare con luie imparare a conoscerlo meglio. Attraverso leche seguono:Il suo nome è diventato un. A partire dal 2006, quando ricevette la conferma da parte del U.S. Trademark and Patent Office dopo aver vinto una causa l'anno prima relativa ai diritti sul dominio morganfreeman.com.Dopo aver servito il suo Paese nell'aviazione come tecnico radar dal 1955 al 1959,quando realizzò che non sarebbe mai diventato pilota di caccia. Aveva rinunciato alle lezioni di teatro della Jason State University per arruolarsi, ma - come disse lui - "feci tre anni, otto mesi e dieci giorni in tutto, ma ci volle un anno e mezzo per abbandonare i miei sogni romantici in merito".A orientarlo nella decisione, la, per la quale si trasferì a Los Angeles dove prese lezioni specifiche presso la Pasadena Playhouse, oltre a quelle di ballo a San Francisco nei primi anni '60.È sua la voce deglidiffusa dalla radio pubblica.All'inizio del 2010, fu sempre la sua voce a introdurre la conduttrice Katie Couric alle, in sostituzione di Walter Cronkite, morto a 92 anni.La sua passione per il volo - mai sopita - lo portò a prendere il, privato ovviamente, a 65 anni. Oggi possiede tre aerei: un jet Cessna Citation 501, un Cessna 414 doppio motore e - dal 2009 - un Emivest SJ30.Possiede anche una, che tiene nel mar dei Caraibi. Sebbene i suoi tanti impegni gli impediscano di sfruttarla più di una volta all'anno…All'arrivo a Los Angeles, nel 1959, il primo lavoro ottenuto fu dadi Morgan Porterfield Freeman, Sr., barbiere, e Mayme Edna, maestra di scuola. Che lo crebbero, nonostante le poche entrate familiari, tra Chicago e il Mississippi.Parla unfluente, come ha dimostrato allo Stadio Olimpico di Montreal quando si rivolse nella loro lingua alle comparse di Al vertice della tensione (2002) per la scena ambientata al Super Bowl di Baltimora.I suoi primi passi da attore risalgono a quando aveva nove anni e, per motivi disciplinari (la), venne obbligato a partecipare a una competizione teatrale scolastica.Conserva l'vinto per Million Dollar Baby nel suo ufficio, in un armadietto costruitogli da un amico nel 1998. Questi era talmente sicuro che l'avrebbe utilizzato che vi inserì la dicitura "divieto di parcheggio. Riservato all'Oscar".Amante degli originali King Kong (1933) e Moulin Rouge (1952), Freeman ha più volte ripetuto di aver sempre risparmiato i soldi per poter andare al cinema ad ammirare attori come Spencer Tracy o Sidney Poitier, sui quali si era formato, ma soprattuttoAlmeno fino al 2014, Freeman detenne il record di esser stato ildel Legend Golf & Safari Resort di Limpopo, in SudAfrica, la più lunga 'par 3' del mondo.Nel gennaio 2001 aprì il ristorante, a Clarksdale, insieme all'avvocato Bill Lucket. Suo socio anche nel, un blues bar e bisteccheria aperto nel maggio dello stesso anno nel Mississippi.Da un paio di anni è anche, una passione nata dalla sua attenzione all'ambiente e che coltiva nel suo ranch di 126 acri in Mississippi, dove cura 26 arnie.È rimasto celebre il suoe agli eventi a esso collegati. La motivazione? "Non voglio un mese della Storia Nera. La storia dei neri È la storia americana".Il suo volto divenne più popolare nel 1971, quando iniziò ad apparire regolarmente in, uno show per bambini della tv pubblica costruito per insegnare loro a leggere. Nello show - al quale parteciparono anche Rita Moreno, Joan Rivers e Gene Wilder - Freeman interpretò personaggi rimasti storici come 'Easy Reader', 'Mel Mounds' e 'Count Dracula'.Ha esordito come regista nel 1993, conper la Paramount Pictures.E chissà - essendosi assicurato i diritti dello sfruttamento cinematografico del romanzo 'mystery'dell'afroamericana Pamela Thomas-Graham (Amministratore Delegato del news channel via cavo della CNBC) - non ripeta l'esperienza per raccontare la storia dell'eroica professoressa Nikki Chase.