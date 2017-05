Leggendario Morgan Freeman: in quale di questi 10 ruoli lo avete amato di più?

Morgan Freeman: i dieci ruoli più belli

Sullo schermo è stato presidente degli Stati Uniti, Dio e Nelson Mandela. Ma è sempre stato soprattutto l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto. Morgan Freeman con la sua voce che ormai è marchio di fabbrica, e con il suo carisma è rapidamente diventato uno degli attori più leggendari di Hollywood. Al pari di pilastri come Pacino, De Niro o Nicholson.



In occasione dell'uscita di Insospettabili sospetti, dove lo vediamo recitare insieme a Michael Caine e Alan Arkin, abbiamo realizzato una classifica dei dieci ruoli migliori di Freeman. Ve li presentiamo in ordine crescente.



E vi chiediamo: in quale ruolo lo avete amato di più?