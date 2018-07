Glass, primo trailer per il sequel di Unbreakable e Split

È finalmente arrivato il primo trailer di Glass , il nuovo film di M. Night Shyamalan che fa da sequel ad Unbreakable Split contemporaneamente. Prodotto da, titano del cinema a basso budget (da Split a Scappa – Get Out, passando per La notte del giudizio), Glass vede tornare il supereroe urbano David Dunn ( Bruce Willis ), l'enigmatico Elijah Price alias l'Uomo di Vetro ( Samuel L. Jackson ) e il folle Kevin Wendell Crumb ( James McAvoy ). Ecco il trailer del film.