Unbreakable e Split si incontrano nelle prime immagini del Glass di Shyamalan

NOTIZIE

13.07.2018 - Autore: Marco Triolo



Tra le nuove immagini ci sono anche un ritratto di Samuel L. Jackson nel celebre completo viola di Mr. Glass;nei panni di Ellie Staple, una psichiatra specializzata in individui che si credono supereroi e che, nel film, tratterà proprio il trio di protagonisti;nel ruolo Casey Cooke, antagonista di Crumb in Split; e infine una foto di Shyamalan mentre dirige Bruce Willis sul set.















Nel cast di Glass ritroveremo anche Spencer Treat Clark e Charlayne Woodard, nei ruoli di Joseph Dunn (figlio di David) e della madre di Elijah. Glass arriverà a gennaio 2019 in USA. In Italia non è ancora stata fissata una data, ma sappiamo che il film sarà distribuito dalla Disney, in quanto co-prodotto dalla sussidiaria Touchstone Pictures.