Gal Gadot voleva lasciare il cinema prima di Wonder Woman

Aveva già accennato ai dubbi avuti sul suo continuare nella carriera di attrice, ma fino a oggi non sapevamo cosa fosse stato a convincere Gal Gadot ad andare avanti e ad accettare il ruolo di Wonder Woman nel film di Patty Jenkins che sta per arrivare nelle nostre sale. La risposta arriva dal The Tonight Show di Jimmy Fallon, durante il quale la trentaduenne ex modella israeliana ha svelato di esser stata convinta dall'intervento di, suo regista nel prossimo film sulla Justice League (e verosimilmente nel)."In questo lavoro,. Ne ho avuti non pochi; e l'ennesimo provino che sembrava quasi superato. Poi un altro ruolo, e un altro ancora. Stavo dicendo a mio marito di non essere sicura di poter continuare a lungo a sopportare tutto questo, trascinando la mia famiglia a Los Angeles per riuscirci - ha confessato, prima continuare col racconto. - Ho ricevuto una chiamata da Zack Snyder che voleva farmi il. L'ho fatto ed è andato alla grande. Poi sono tornata in Israele per girare un film senza sapere se volessi o meno continuare a recitare".I dubbi sulla strada da percorrere e la possibilità di aver sostenuto invano l'ennesimo buon provino sembrano però esser stati poi fugati dalla rivelazione del suo agente, che all'ennesima domanda della propria assistita le svelò il mistero dietro l'audizione: "Non te l'hanno detto? Mi ha chiamato Zack e mi ha detto 'Non so se conosciate questo personaggio in Israele, o se sia importante o meno, ma…".La risata con la quale la Gadot accompagna questo ricordo e il suo "Wonder Woman! Ci sarò!" è sicuramente la miglior risposta alle critiche piovute da tanti fan alla scelta fatta dalla produzione, che solo pochi giorni fa ricordò le polemiche seguite al casting di Heath Ledger per il Joker o di Ben Affleck per l'ultimo Batman . Nella speranza che non si siano sbagliati…