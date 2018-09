E' scomparsa Fan Bingbing, arrestata in patria o in fuga?

Negli ultimi anni è diventata l'attrice cinese più pagata e richiesta anche dal mercato statunitense , superando Charlize Theron e Amy Adams. Eppure oggi si parla di Fan Bingbing per una notizia che ha dell'eccezionale: quella della suaImprovvisa,, e per ora inspiegabile. Persino dai suoi stessi rappresentanti, dai quali persino il The Hollywood Reporter non ha ancora avuto una risposta. E, come è normale, le voci si sono scatenate… In primis quelle di un, avvenuto in patria per motivi imprecisati, o di unaper evitarlo, che l'avrebbe portata a nascondersi a Los Angeles, nel tentativo di ottenerein California, sembra su consiglio dell'amico Jackie Chan Di certo c'è solo che, e risulta assente dai social sin dal 23 dello stesso mese. Come anche che il suo nome era stato associato allo scandalo scoppiato in Cina per la diffusapresente nell'industria cinematografica locale, per cui media e fan cinesi si erano scagliati contro di lei. Il problema nasce dalla politica nazionale tesa a controllare gli introiti delle proprie star, anche - e soprattutto - quelle impegnate oltreoceano, a Hollywood, in alcuni casi 'costrette' a firmare segretamente dei. Accuse che gli agenti di Bingbing hanno sempre respinto decisamente, mentree i fan intasano i suoi profili.Proprio con Chan, Fan Bingbing aveva interpretato il recente Skiptrace - Missione Hong Kong diretto da Renny Harlin, dopo essersi rivelata al grande pubblico per la partecipazione a Iron Man 3 di Shane Black e, come Blink, X-Men - Giorni di un futuro passato di Bryan Singer. Vedremo se la misteriosa vicenda avrà ripercussioni sul thriller Universalal quale la star doveva iniziare a lavorare al fianco di