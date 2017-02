Dragged Across Concrete: Mel Gibson passa dalla parte opposta della legge

NOTIZIE

02.02.2017 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Zahler è il regista di Bone Tomahawk, il western che sfocia nell'horror interpretato da

Kurt Russell e finito nella nostra lista dei

Zahler è il regista di Bone Tomahawk , il western che sfocia nell'horror interpretato dae finito nella nostra lista dei migliori film invisibili del 2016 (in Italia è disponibile in Home Video). Dragged Across Concrete (lett: Trascinati attraverso il cemento) vedrà Gibson e Vince Vaughn nei panni di due poliziotti che vengono sospesi quando un video diventato virale in rete svela i loro metodi poco ortodossi applicati sul lavoro.

In piena crisi economica e con poche opzioni per sbarcare il lunario, i protagonisti decidono di darsi al crimine per avere quanto gli spetta. Ma troveranno molto più di quello che avrebbero voluto e "nuovi pericoli che li attendono nell'ombra".



"Dragged Across Concrete racconta un mondo emozionante, sorprendente, triste, divertente, scioccante e memorabile e lo fa attraverso diversi punti di vista - ha detto Zahler - Come spesso succede nei miei romanzi e nelle mie sceneggiature, i protagonisti si ritrovano in mezzo ai pericoli che affrontano in modo diverso e sorprendente".