Carrie Fisher: un cocktail di droghe e apnea nel sonno le cause della morte

L'esame tossicologico ha rilevato un mix di cocaina, metadone, MDMA, alcol e oppiacei, oltre a una traccia di eroina la cui dose e il cui tempo di assunzione, però, non sono stati accertati e dunque è impossibile stabilirne il ruolo nella morte dell'attrice.

Carrie Fisher, amata principessa Leila della saga di Star Wars, è andata in arresto cardiaco il 27 dicembre , mentre il volo su cui si trovava stava per atterrare a Los Angeles. La sua assistente ha dichiarato alle autorità che la Fisher aveva dormito per quasi tutto il volo ed era andata in apnea diverse volte. Verso la fine del volo, il personale aveva tentato di risvegliarla senza successo, e l'attrice aveva poi iniziato a vomitare ed era crollata a terra. Il decesso venne dichiarato dopo 90 minuti.