Morta Carrie Fisher, la principessa di Star Wars aveva 60 anni

NOTIZIE

27.12.2016 - Autore: Pierpaolo Festa (Nexta)



Si conclude in tragedia l'incidente accaduto a Carrie Fisher , colpita da un attacco cardiaco a bordo di un aereo lo scorso 23 dicembre. L'attrice è morta quattro giorni dopo aver subito un violentissimo infarto nel corso del volo che partiva da Londra e che l'avebbe riportata a Los Angeles. Aveva 60 anni.

Leia (o Leila nella versione italiana) di Debbie Reynolds e del cantante Eddie Fisher. Il matrimonio dei genitori è finito nel momento in cui il padre ha iniziato una relazione con Elizabeth Taylor. Più volte l'attrice ha ricordato di essere nata sotto i riflettori e che la sua stessa carriera, fatta di alti e bassi, è stata uno specchio del modo in cui ha vissuto. "Sono cresciuta nel retro dello showbusiness - dichiarava in un'intervista rilasciata al New York Times nel 2006 - Ma non avevo alcun desiderio di lavorarci. Lo showbusiness aveva già distrutto mia madre". Nel 1977 ha fatto coppia con il musicista Paul Simon che ha sposato cinque anni dopo. Il matrimonio però è durato meno di dodici mesi. Nel 1992 ha avuto una figlia, Billie Catherine Lourd, da Bryan Lourd, di cui è stata la compagna fino al 1994. Celebre per il ruolo della principessa(o Leila nella versione italiana) di Star Wars , la Fisher era figlia d'arte: dell'attricee del cantante. Il matrimonio dei genitori è finito nel momento in cui il padre ha iniziato una relazione con. Più volte l'attrice ha ricordato di essere nata sotto i riflettori e che la sua stessa carriera, fatta di alti e bassi, è stata uno specchio del modo in cui ha vissuto. "Sono cresciuta nel retro dello showbusiness - dichiarava in un'intervista rilasciata al New York Times nel 2006 - Ma non avevo alcun desiderio di lavorarci. Lo showbusiness aveva già distrutto mia madre". Nel 1977 ha fatto coppia con il musicistache ha sposato cinque anni dopo. Il matrimonio però è durato meno di dodici mesi. Nel 1992 ha avuto una figlia,, da, di cui è stata la compagna fino al 1994.

Nel corso di quarant'anni di carriera ha lavorato molto anche in TV, interpretando ruoli in celebri show come Frasier, Sex and the City, Smallville, The Big Bang Theory e 30 Rock. E ha prestato la voce al capo di Peter Griffin nel celebre cartone I Griffin.

La Fisher lascia la madre Debbie Reynolds, la figlia Billie Catherine e il fratello Todd.