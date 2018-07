Buick 8 di Stephen King diventerà presto un film

NOTIZIE

Autore: Marco Triolo



Stephen King al cinema prosegue con From a Buick 8, adattamento del romanzo “Buick 8” pubblicato da King nel 2002. Il romanzo, che deriva il suo titolo originale (lo stesso del film) da un brano di Bob Dylan, “From a Buick 6”, condivide alcuni temi con La nuova ondata di adattamenti dial cinema prosegue con, adattamento del romanzo “Buick 8” pubblicato da King nel 2002. Il romanzo, che deriva il suo titolo originale (lo stesso del film) da un brano di Bob Dylan, “From a Buick 6”, condivide alcuni temi con Christine – La macchina infernale , adattato in un celebre film di John Carpenter. From a Buick 8 sarà scritto e diretto da William Brent Bell , autore di The Boy e L'altra faccia del diavolo.

La storia è ambientata in una cittadina rurale della Pennsylvania, Statler, dove un agente di polizia molto amato dagli abitanti viene falciato da un guidatore ubriaco. Suo figlio viene dunque accolto dai colleghi del padre e scopre, in una rimessa della polizia, una vecchia Buick Roadmaster del 1954, intorno a cui fioriscono strane leggende. L'auto in realtà non è un'auto, ma un'entità maligna, e il ragazzo si convince che abbia a che vedere con la morte del padre.

