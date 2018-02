Castle Rock, nuovo trailer per la serie ispirata a Stephen King

Non è una serie antologica come la recente Philip K. Dick's Electric Dreams , ma un tentativo di sfruttare l'idea dell'universo condiviso che Stephen King aveva perfezionato nei suoi romanzi ben prima che diventasse la parola d'ordine del cinema di supereroi. Castle Rock, la nuova serie Hulu prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams , è ambientata nella famosa cittadina omonima del Maine ideata da King nelle sue storie. E tesse tra loro parecchie situazioni e personaggi ricorrenti nei romanzi di King, mettendo al centro la figura di un giovane avvocato, Henry Deaver ( André Holland ), che torna a Castle Rock per un caso.

Il cast include attori visti in altri film tratti da King, come Sissy Spacek (la Carrie originale) nel ruolo di Ruth Deaver, madre adottiva di Henry che ha tagliato i ponti col figlio, e Bill Skarsgard (Pennywise nel nuovo It) nel ruolo di un uomo con un problema legale molto particolare. Vedremo inoltre Scott Glenn nel ruolo dell'ex sceriffo Alan Pangborn, personaggio ricorrente della narrativa di King (è centrale in “La metà oscura” e “Cose preziose”).