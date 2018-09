Bumblebee, il nuovo trailer fa il pieno di nostalgia per il mondo dei Transformers

Il primo spin-off della saga dei Transformers sembra sempre più vincente. Bumblebee , diretto da Kubo e la spada magica ) è un prequel della saga di Michael Bay ambientato nel 1987, sfoggia il classico look del personaggio dei vecchio giocattoli e cartoni animati (si trasforma in un Maggiolino, finalmente) e sembra prendere le mosse proprio dal cinema per ragazzi di quel decennio. Ecco il nuovo trailer.

interpreta Charlie, una ragazza di quasi diciotto anni che scopre un malridotto Maggiolino giallo in uno sfasciacarrozze. Decisa a restaurare l'auto, presto si rende conto che è ben più di questo. Bumblebee è un robot alieno in fuga, accusato (scommettiamo ingiustamente) di un crimine e ricercato dai suoi simili. Nel trailer possiamo anche dare un'occhiata a Cybertron, il pianeta natale dei Transformers, vediamo Optimus Prime e Soundwave in un cameo, e svariati altri Autobot e Decepticon. O forse dovremmo dire Autorobot e Detructor, perché il look dei personaggi torna indietro fedelmente a quello della classica linea di giocattoli anni '80.