Ben Affleck torna in rehab grazie all'ex moglie Jennifer Garner

NOTIZIE

24.08.2018 - Autore: Marco Triolo



Ben Affleck è tornato in rehab. Lo conferma Variety tramite una sua fonte, ma il sito non è il primo a riportare la notizia. Lo scoop viene dal tabloid TMZ, che afferma che l'ex moglie di Affleck, Jennifer Garner , gli avrebbe fatto visita mercoledì scorso nella sua casa di Pacific Palisades, in California, per una “intervention” che lo avrebbe convinto a cercare nuovamente aiuto per la sua dipendenza da alcol. Secondo la fonte di TMZ, Affleck avrebbe riconosciuto subito di avere un problema e accettato di entrare in clinica senza proteste.

È da molto tempo che l'attore combatte con l'alcolismo. Nel 2001 era entrato in rehab per la prima volta, e a marzo 2017 Affleck aveva rivelato di aver completato segretamente un ciclo di riabilitazione. “Ho completato un trattamento per dipendenza dall'alcol – aveva dichiarato su Facebook – una cosa con cui ho avuto a che fare in passato e che continuerò ad affrontare”.