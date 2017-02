The Batman: è ufficiale, Matt Reeves sarà regista e produttore 

NOTIZIE

24.02.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



The Batman, il film solista sull'uomo pipistrello che avrebbe dovuto essere diretto da Dopo un tira e molla durato qualche settimana, Matt Reeves ha finalmente ceduto alle lusinghe della Warner Bros. e accettato di dirigere e produrre, il film solista sull'uomo pipistrello che avrebbe dovuto essere diretto da Ben Affleck

Geoff Johns, The Batman sarà teoricamente interpretato da Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Diciamo “teoricamente” perché nei giorni scorsi si è diffusa una voce secondo cui Scritto dallo stesso Affleck insieme al guru della DC e capo dell'universo esteso cinematografico, The Batman sarà teoricamente interpretato da Affleck nel ruolo di Bruce Wayne/Batman. Diciamo “teoricamente” perché nei giorni scorsi si è diffusa una voce secondo cui Affleck starebbe tentando di slegarsi dal contratto con la Warner per lasciare il ruolo , e il fatto che avesse mollato la regia e che lo stesso Reeves non fosse convinto di accettare parevano delle prove ulteriori del disagio intorno al progetto. Ora, però, la conferma di Reeves porta una minima ventata di sicurezza.

Reeves ha da poco firmato il terzo capitolo (secondo per lui) della rinnovata saga del Pianeta delle scimmie, The War - Il pianeta delle scimmie , in arrivo in Italia il 28 luglio. “Ho amato la storia di Batman sin da quando ero bambino – ha dichiarato il regista - È un personaggio così iconico e coinvolgente che ha sempre toccato corde profonde in me. Sono incredibilmente onorato e ansioso di lavorare con Warner Bros. per realizzare una nuova versione epica ed emozionante del crociato con mantello”.

Joe Manganiello. Nel cast dovrebbero esserci anche Jeremy Irons nel ruolo di Alfred e J.K. Simmons in quello del commissario Gordon, che apparirà per la prima volta in Nel film, Batman si scontrerà con il villain Deathstroke, interpretato da. Nel cast dovrebbero esserci anche Jeremy Irons nel ruolo di Alfred e J.K. Simmons in quello del commissario Gordon, che apparirà per la prima volta in Justice League , in arrivo il 23 novembre.

Fonte: SuperHeroHype