Rimandato il divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Garner 

Il divorzio tra Ben Affleck Jennifer Garner potrebbe essere stato rimandato, stando a quello che affermano le non meglio identificate fonti di People. La separazione era stata annunciata dalla coppia nel 2015 e da allora Affleck e la Garner hanno tentato di non allontanarsi, soprattutto per il bene dei loro figli. Al punto da spingersi, ora, a tentare di riparare il danno prima che diventi permanente.

“Jen ha rimandato il divorzio – afferma una delle fonti di People – Vuole davvero sistemare le cose con Ben. Stanno dando una seconda possibilità al loro rapporto”. Un'altra fonte del sito sostiene che la decisione sia di entrambi: “C'è sempre una chance di riconciliazione. Si vogliono bene. E amano davvero tanto i loro figli, e questi amano i genitori”.

A quanto pare, nel giorno in cui Affleck ha ritrovato l'amico Matt Damon agli Oscar , la coppia ha organizzato una festicciola per pochi intimi nella propria casa di Los Angeles per celebrare il quinto compleanno del figlio minore Sam insieme alle figlie Violet, 11 anni, e Seraphina, 8 anni. “Le ragazze hanno scartato regali per Sam, tra cui giocattoli di supereroi. Hanno mangiato una torta. Tutto sembravano felici”. “Ben si sta sforzando di occuparsi di sé.– conclude una delle fonti – Jen spera che possano restare sposati. Neppure Ben vorrebbe arrivare al divorzio”.